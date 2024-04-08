Впервые с 2009-го: «Локомотив» всухую обыграл «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде взял верх над «Трактором» в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и впервые с 2009-го получил возможность побороться за трофей. В середине стартового отрезка счёт открыл подключившийся к атаке Мартин Гернат, а после перерыва интригу окончательно убили точные броски Артура Каюмова и Сергея Андронова. В заключительном периоде челябинцы устроили штурм, но так и не сумели огорчить Даниила Исаева, совершившего 25 сейвов и оформившего третий сухарь в текущем плей-офф.

Перед началом полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом» многие предполагали, что борьба выйдет затяжной и упорной, ведь челябинцы до того вышибли из неё «Салават Юлаев» и «Динамо». Однако десятидневная пауза сказалась на них негативно и выбила из победной колеи. Железнодорожники неожиданно легко выиграли три первых матча, а в четвёртом на выезде могли поставить точку и обеспечить себе отдых перед решающим противостоянием.

Подопечным же Алексея Заварухина предстояло совершить настоящее чудо. Лишь раз в истории Кубка Гагарина одному из коллективов удалось спастись со счёта 0:3 и пробиться дальше. Это сделал СКА в полуфинале с ЦСКА в 2015-м. Несмотря на это, тренер заверял, что ничего не потеряно.

«Соперник очень сильный, хорошая команда. Счёт 0:3, но у нас есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть серию. Будем готовиться к следующей игре», — обещал специалист.

На руку хозяевам могло бы пойти возвращение Зака Фукале, но основной вратарь, получивший травму в столкновении с Максимом Шалуновым, опять не попал в заявку, и его место занял Сергей Мыльников. Гости провели лишь одну рокировку в составе: место Степана Никулина в четвёртом звене занял Иван Чехович.

Вопреки заявлениям Заварухина, стартовый отрезок, как и в предыдущей встрече, полностью остался за «Локомотивом». Он сходу взвинтил обороты и повёл осаду чужих ворот. Красно-зелёные действовали на запредельных скоростях и шли вперёд всей пятёркой, не забывая регулярно меняться. У оппонентов банально кружилась голова, и они не справлялись с происходящим.

Только за первые несколько минут они позволили совершить столько бросков с пятака, сколько порой не случается за всю игру. Дважды из убойной позиции промахнулся Шалунов. Несколько 100%-ных моментов упустили его партнёры.

Тащил челябинцев только один человек — Мыльников. В первых трёх матчах он пропустил восемь шайб и, хотя выручал, не казался образцом надёжности. Но на этот раз Сергей делал всё, чтобы сохранить интригу. В одном эпизоде он своевременно свёл щитки и не позволил Александру Полунину отличиться щелчком с метра. Затем в упор бросали Даниил Бут и Артур Каюмов. Вратарь стоял стеной и ловил всё! В итоге ещё до перерыва он записал себе в актив десять сейвов. «Танкисты» ответили лишь моментом Владимира Жаркова, когда тот объезжал Даниила Исаева на пятаке и не попал в створ.

Но долго так продолжаться не могло, и на 11-й минуте подопечные Игоря Никитина закономерно открыли счёт. Причём сделать это удалось «злому гению» «Трактора» — Мартину Гернату. Словак огорчил его в третьем матче из четырёх. А результативную передачу ему отдал как раз Чехович.

Только пропустив, челябинцы пришли в себя. Да и соперники сбавили и отошли в оборону. Хозяева при поддержке болельщиков сами попытались найти свободные зоны в чужой насыщенной обороне. Получалось это нечасто, но всё же незадолго до перерыва удалось прижать гостей к воротам. Несколько раз в игру пришлось вступить и Исаеву.

Второй период стартовал для хозяев ещё более многообещающе. Очень здорово свою смену, воспользовавшись тем, что соперники не могли нормально смениться из-за дальней скамейки, провело звено Чарльза Робинсона. Михаилу Котляревскому и Максиму Шабанову даже удалось довести дело до неплохих выстрелов.

А следом невольный подарок «Трактору» сделал Даниил Тесанов. В ситуации, не требующей того, он сыграл высоко поднятой клюшкой — и отправился на скамейку на две минуты. Фактически данный отрезок получился судьбоносным. Если бы «танкисты» забили, всё могло сложиться по иному сценарию. И у них имелась как минимум одна прекрасная возможность: Данил Юртайкин после выигранного Владимиром Ткачёвым вбрасывания угодил в штангу.

Зато «Локомотив» реализовал первый же момент в равных составах. Александр Елесин не позволил оппонентам выбросить шайбу из зоны и сделал зрячий пас за ворота Максиму Берёзкину. А тот выполнил результативную передачу на Каюмова, который с близкой дистанции переиграл Мыльникова. В довершение всех бед тут же две минуты получил Артём Щучинов. Но ярославцы неудачно провели большинство и даже позволили челябинцам организовать острую контратаку.

Подопечные Заварухина всё равно пытались идти вперёд и давить, сражались за шайбу у бортов и старались доставлять её на пятак. Однако красно-зелёные в этот вечер были неумолимы и спокойно врывались в свободные зоны. Окончательно всё стало ясно после того, как Сергей Андронов добил снаряд в сетку после очередного спасения Мыльникова и отметился первым голом за два розыгрыша плей-офф.

А в концовке периода ярославцы вовсе довели счёт до крупного. Георгий Иванов попал в штангу, а Даниил Тесанов с «ленточки» добросил шайбу в створ. Судьи, изучив эпизод, указали на центр. Но Заварухин взял запрос на помеху вратарю и оказался прав. Арбитры постановили: нападающий пропихнул снаряд в сетку вместе с ловушкой Мыльникова.

К чести челябинцев, даже оказавшись в практически безвыходной ситуации, в заключительном отрезке они устроили штурм и вполне заслужили сократить отставание. Заварухин пошёл ва-банк и перетасовал звенья таким образом, что на площадке иногда появлялись одновременно аж четверо форвардов.

Это принесло свои плоды. Железнодорожники прижались к воротам и до финальной сирены нанесли всего один бросок в створ. Вместе с тем они оборонялись предельно дисциплинированно, не оставляяя свободных зон. Когда же дело всё-таки доходило до щелчков, выше всяких похвал действовал Исаев. Кроме того, хозяева почти за восемь минут до конца сняли Мыльникова.

Но, когда казалось, счёт вот-вот изменится, «Трактор» сильно подвёл Робинсон. В середине площадки он допустил блокировку и был удалён. Гости в большинстве толком не создали моментов, но хотя бы подержали шайбу и протянули время. После этого атакующий запал оппонентов иссяк. За три минуты и 20 секунд они опять сняли вратаря, но не создали уже ничего. Лишь Ткачёв однажды вынудил Исаева вступить в игру.

Таким образом, вратарь стал одним из главных героев противостояния, совершив 25 сейвов и оформив третий сухарь в текущем розыгрыше плей-офф. По данному показателю он сравнялся и Ильёй Набоковым из «Металлурга».

Главное же, что «Локомотив» неожиданно легко расправился с «танкистами» и впервые с 2009-го пробился в финал Кубка Гагарина. Теперь впереди у коллектива Никитина — долгая пауза, ведь первый матч решающей серии состоится только 17 апреля.