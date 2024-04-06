Как за каменной стеной: 29 спасений Исаева помогли «Локомотиву» третий раз подряд победить «Трактор» в Кубке Гагарина

«Локомотив» на выезде победил «Трактор» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. На голы Егора Аверина и Георгия Иванова в начале первого и середине второго периодов хозяева сумели ответить лишь в самой концовке, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Семён Дер-Аргучинцев оказался первым на добивании после выстрела Владимира Ткачёва, прервал серию неудач челябинцев в большинстве и лишил совершившего 29 сейвов Даниила Исаева возможности оформить «сухарь».

В преддверии третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» «Трактор» оказался в крайне непростом положении. Челябинцам кровь из носу необходима была победа в домашних стенах, ведь в двух первых выездных встречах они потерпели поражения. Очередная осечка могла поставить их на грань вылета из плей-офф.

При этом основной вратарь команды Зак Фукале, получивший травму в столкновении с Максимом Шалуновым, ожидаемо не успел восстановиться и опять наблюдал за происходящим с трибун. А место на последнем рубеже вновь занял Сергей Мыльников. Железнодорожники в очередной раз обошлись вовсе без рокировок, если не брать в расчёт некоторые изменения внутри звеньев. Например, Максим Берёзкин, набирающий очки в пяти играх подряд, отправился во второе к Никите Кирьянову и Сергею Андронову. В ведущем же компанию Артуру Каюмову и Максиму Шалунову составил Даниил Тесанов.

Казалось, хозяева сразу понесутся вперёд, но вопреки ожиданиям, они провалили стартовый отрезок. Гости сразу же забрали шайбу под свой контроль и накатывали на ворота Мыльникова одну волну атаки за другой, не позволяя оппонентам сменяться и в фирменном стиле создавая давление всей пятёркой.

Неудивительно, что уже на третьей минуте ярославцы открыли счёт. И как раз сработало подключение защитника. Рушан Рафиков нанёс бросок почти от левого борта, а Егор Аверин грамотно подставил клюшку на пятаке, дезориентировав вратаря.

Пропустив, «танкисты» оказались в состоянии грогги и долго не могли прийти в себя. Тем более, матч шёл почти без пауз. В первом периоде шайба непрерывно находилась в игре почти девять минут. И лишь чудом больше обошлось без голов. Хотя моментов у дружины Игоря Никитина имелось предостаточно. Мартин Гернат и Каюмов угодили в стойки ворот. Несколько раз выручил партнёров Мыльников.

Однако ближе к середине отрезка, когда наступила долгожданная пауза, подопечные Алексея Заварухина пришли в себя и перехватили инициативу. Правда, им удалось отметиться лишь шестью выстрелами, и в основном Даниил Исаев спокойно справлялся с угрозами. Но и оппоненты допускали помарки. Например, Степан Никулин отправился на скамейку за задержку визави клюшкой. Хозяева в большинстве не создали ничего. А незадолго до перерыва Никита Черепанов сбил Антона Бурдасова, убегавшего на рандеву с Исаевым. Тут же Бурдасов едва не восстановил равновесие, но голкипер парировал его выстрел коньком.

После перерыва у «танкистов» оставалось достаточно времени в неравных ростерах, но они фактически провели его зря. Более того, следом «Локомотив» преподнёс им ещё один подарок, на ровном месте допустив нарушение численного состава. Но «Трактор» опять провёл две минуты в бесплодных попытках хотя бы войти в чужую зону. Оппоненты оборонялись грамотно, не позволяя проникать на пятак. А если даже броски и шли, то с «периметра», становясь лёгкой добычей для Исаева.

Лишь на исходе большинства Максим Шабанов совершил сольный проход и попытал счастья из левого круга, но вратарь спокойно забрал шайбу. Справился он и с выстрелами Бурдасова и Сергея Телегина после выигранных вбрасываний.

Не реализовав собственные моменты, челябинцы будто опустили руки и снизили обороты. Ярославцы мгновенно этим воспользовались и отошли от позиционной защиты к позионному нападению. Великолепный шанс, чтобы увеличить преимущество и оформить дубль, упустил Аверин. Гости включили высокий прессинг у чужих ворот и совершили отбор. А форвард после великолепного паса партнёра бросал в упор, но угодил в штангу.

Однако вскоре фаворит всё же забил. Георгий Иванов, воспользовавшись скидкой Андрея Сергеева, спокойно подработал шайбу и отправил её в дальнюю девятку над плечом Мыльникова. Таким образом, он набрал очки во всех матчах серии с «Трактором».

Заключительный период хозяева начали достаточно мощно. Они пошли вперёд едва ли не в полном составе и стремились максимально активно действовать под воротами Исаева. Однако данный отрезок ознаменовался лишь парой бросков, только один из которых пришёлся в створ.

Хоккеисты «Локомотива» сохраняли присутствие духа и защищались дисциплинированно. Они прекрасно понимали, что нельзя позволить сопернику поймать кураж, а потому максимально дробили игру паузами. В частности, при каждой удобной возможности отправляли шайбу на проброс.

Потихоньку запал «танкистов» иссяк, и железнодорожники принялись проводить куда более острые контрвыпады. Например, в одном из эпизодов Александр Полунин после выигранного партнёром вбрасывания мощно щёлкнул из левого круга — Мыльников грамотно перекрыл створ. Чуть позже Каюмов опасно бросил со средней дистанции — вратарь, совершивший суммарно 26 сейвов, опять оказался начеку.

И когда сложилось впечатление, гости спокойно доведут встречу до победы, они вновь схватили ненужное удаление. Иванов зацепил клюшкой убегавшего оппонента и отправился на скамейку за 3 минуты и 35 секунд до сирены. Подопечным Заварухина только это и надо было. Они сняли голкипера и всё же реализовали двойное большинство. Распечатать Исаева сумал Семён Дер-Аргучинцев на добивании. «Танкисты» впервые в данной серии воспользовались удалением визави.

До конца у хозяев оставалось достаточно времени, и Мыльников больше практически не возвращался на площадку. Однако они на удивление почти ничего не создали. Гости хладнокровно оборонялись и не позволяли проникать на свой пятак. А с парой не самых опасных бросков справился Исаев, совершивший суммарно 29 сейвов.

Таким образом, «Локомотив» остановился в шаге от выхода в плей-офф. Уже в понедельник, 8 апреля, команда может завершить серию. «Трактору» же теперь требуется совершить настоящее чудо.