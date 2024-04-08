Никитин: закалка в серии с «Авангардом» помогла «Локомотиву» выйти в финал

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выходе ярославского клуба в финал Кубка Гагарина.

«Нас называют по-разному. Нам главное двигаться дальше по лестнице. Мы уже никого не стесняемся, ребята обрели свою идентичность. Серия с «Авангардом» дала нам определённый заряд уверенности. «Трактор» как раз в это время много отдыхал. Мы отталкивались от самих себя», — цитирует Никитина РИА Новости.

В полуфинальной серии команда разгромно одержала победу над челябинским «Трактором» — 4-0.

Таким образом, «Локо» впервые за 15 лет сыграет в решающей серии. В сезоне-2008/09 ярославцы в финале уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Ранее Вячеслав Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина.