Хоккеист «Локомотива» Каюмов — об отказе уезжать в НХЛ: я люблю Россию
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- © Maksim Konstantinov
«Да, недавно была такая возможность (уехать в НХЛ. — RT). Но я хотел играть в России, в Ярославле. Геополитическая ситуация сыграла свою роль. Я люблю свою страну», — сказал Каюмов Sport24.
При этом спортсмен отметил, что трёхлетний контракт с действующей командой не означает полного отказа от идеи попробовать свои силы за океаном в будущем.
«Всё зависит только от меня. В любом возрасте можно поехать в НХЛ. Я никакую дверь не закрывал», — добавил он.
В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист провёл за железнодорожников 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 19 голевых передач.
В нынешнем сезоне «Локо» впервые за 15 лет сыграет в решающей серии Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 ярославцы в финале уступили казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4.
Ранее Вячеслав Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина.