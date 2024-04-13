Сейвы Галкина и очки Романцева: «Автомобилист» обыграл «Металлург» в 1/2 финала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии

«Автомобилист» в домашних стенах обыграл «Металлург» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина, несмотря на отсутствие основного вратаря Евгения Аликина, капитана Сергея Широкова и нападающего Семёна Кизимова. В дебюте счёт открыл Никита Трямкин. Судьбоносным же стал второй период, когда хозяева регулярно убегали в контратаки и записали себе в актив четыре гола. Магнитогорцы сократили отставание благодаря шайбам Данилы Юрова, Дениса Зернова и Романа Канцерова, но больше не смогли огорчить совершившего 40 сейвов Владимира Галкина. А Данила Романцев оформил ассистентский хет-трик.

Противостояние «Металлурга» и «Автомобилиста» получается максимально упорным, в отличие от второй полуфинальной пары «Локомотив» — «Трактор». Фавориту по примеру ярославцев не удалось легко сломить сопротивление оппонента. Однако магнитогорцы в домашних стенах всё-таки снова вырвались вперёд и 13 апреля могли гарантировать себе путёвку в финал Кубка Гагарина на выезде.

Впрочем, екатеринбуржцы не собирались сдаваться и намеревались при поддержке собственных болельщиков опять восстановить равновесие. Тем более в данной серии они неоднократно проявляли характер и после поражений неизменно брали верх. Так происходило и во второй, и в четвёртой встречах.

«Идём дальше, следующий матч дома, будем готовиться к нему. Надо взять лучшее из прошедшего и убрать наши ошибки», — отмечал главный тренер хозяев Николай Заварухин.

Однако в заявку хозяев по неизвестным причинам не попали сразу три ключевых исполнителя, что существенно облегчало жизнь оппоненту. Речь об основном вратаре Евгении Аликине, которого заменил Владимир Галкин, капитане Сергее Широкове и нападающем Семёне Кизимове. Их места заняли Владимир Кузнецов и Максим Денежкин, почти не имевшие практики в плей-офф. А вот Андрей Разин в который уже раз не стал вносить коррективы в ростер и выпустил на лёд всех сильнейших.

Несмотря на кадровые потери, хозяева с первых мгновений понеслись вперёд. Они с ходу подавили оппонентов высоким прессингом и плели комбинации на чужой половине, пользуясь большими размерами площадки. «Металлург» пробовал отвечать контрвыпадами, но не преуспел.

А на шестой минуте Никита Трямкин закономерно открыл счёт. Причём гол хоккеист фактически соорудил самостоятельно. Ворвавшись в зону, он почти от синей линии совершил наброс в лицевой борт, а затем сам же полетел на пятак и воспользовался рикошетом. Вопросы в данном эпизоде возникли к игрокам гостей, действовавшим слишком пассивно. Для мощного защитника же данная шайба стала дебютной в нынешнем плей-офф.

Пропустив, «магнитка» ненадолго завладела инициативой и пыталась, как и в предыдущей встрече, действовать на своих сильных сторонах и проводить быстрые встречные атаки. Это давало свои плоды. Например, Никита Гребёнкин в стиле Дениса Зернова на скорости умчал на пятак от левого борта, но не сумел перехитрить Галкина. Резервный вратарь вообще смотрелся молодцом и ещё в стартовом отрезке совершил 13 сейвов.

Однако интереснее всё же выглядел «Автомобилист». Особенно опасен был Трямкин. Поймавший кураж защитник шёл вперёд и нанёс несколько бросков. В частности, запомнился его щелчок после виража Андрея Обидина за воротами. Партнёров выручил Илья Набоков. Не смутило екатеринбуржцев даже удаление незадолго до перерыва. Галкин был вынужден сбивать совершившего очередной перспективный забег Гребёнкина. Но «Металлург» в большинстве не создал ничего.

Второй отрезок подопечные Разина вовсе постараются забыть как можно скорее. Хотя начинался он для них многообещающе. Они вернулись на лёд с хорошим настроем и резко взвинтили обороты. Гости плели комбинации и регулярно выполняли продольные передачи, путая чужих защитников. Во многом определяющим стало попадание Даниила Вовченко в штангу. Сравняй он счёт тогда, всё могло пойти иначе.

Зато екатеринбуржцы получили возможность организовывать фирменные контрвыпады и прекрасно пользовались этим, продемонстрировав отличную реализцию. Уже на 27-й минуте команда удвоила преимущество. Причём в её составе в отсутствие нескольких лидеров опять обнаружился неожиданный герой. 19-летний Артём Каштанов, до того вообще не забивавший в Кубке Гагарина, воспользовавшись пасом Данила Романцева, красиво обыграл Набокова и послал снаряд в сетку.

А спустя 67 секунд Анатолий Голышев совершил прорыв по левому краю и выполнил отличный прострел под удар Алексею Макеевву — 3:0. После этого Разин впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф снял основного вратаря и выпустил Александра Смолина, даже в регулярке КХЛ до того проведшего всего три встречи.

Когда Данила Юров сократил отставание, добив шайбу с пятака, показалось, интрига возродится. Но екатеринбуржцы тут же ответили шквалом собственных атак, две из которых стали результативными. Сначала Степан Хрипунов за воротам совершил силовой приём на Макаре Хабарове и отдал результативный пас на Дениса Баранцева. А затем Стефан Да Коста добил снаряд с близкой дистанции. И если бы не сейвы Смолина, дело вполне могло дойти до разгрома. А Данил Романцев оформил ассистентский хет-трик. Чуть подсластил пилюлю для «Металлурга» девятый гол Зернова в плей-офф. Это позволило форварду догнать Голышева и Рида Буше в списке лучших снайперов.

Складывалось впечатление, заключительный период превратится для «Автомобилиста» в формальность. На деле местным болельщикам пришлось серьёзно понервничать. Виной тому Роман Канцеров. Не успели хоккеисты вернуться из раздевалок, как юный нападающий совершил рывок по левому краю, выехал на чужой пятак с нулевого угла и с неудобной руки красиво отправил шайбу под перекладину.

Сократив отставание, гости в полном составе повели осаду чужих ворот. Подуставшие екатеринбуржцы вынуждены были отойти в оборону. К их чести, они защищались спокойно и грамотно. Главное, оппонентам не позволяли открываться на пятаке и вынуждали уходить к бортам. Броски оттуда если и следовали, не таили в себе опасности.

Впрочем, Галкин всё равно периодически выручал. Чего стоит хотя бы эпизод в самой концовке, когда он «блином» паририовал выстрел Никиты Михайлиса в ближнюю девятку после выигранного соперником вбрасывания. Резюмируя, резервный вратарь провёл потрясающую встречу и совершил ровно 40 сейвов, показав, что готов равноценно заменить Аликина.

Подопечные Заварухина в данном отрезке отметились всего тремя щелчками, но всё равно имели шанс поставить точку. В формате «четыре на четыре» Алексей Бывальцев оказался прямо перед Смолиным, получив отличный пас от партнёра, но не перехитрил его.

Только за минуту до финальной сирены Разин поменял вратаря на шестого полевого, словно не веря в камбэк. И моментов его хоккеисты больше не создали, если не брать в расчёт уже упомянутое спасение Галкина «блином».

Таким образом, «Автомобилист» опять проявил характер и в третий раз в серии с «Металлургом» после поражения одержал победу. Теперь коллективы ждёт решающий седьмой матч, который состоится 15 апреля в Магнитогорске.