«Автомобилист» победил «Металлург» и снова сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей шайбы забросили Никита Трямкин (пятая минута), Артём Каштанов (26-я), Алексей Макеев (27-я), Денис Баранцев (31-я), Стефан Да Коста (37-я).

В составе «Магнитки» отличились Данила Юров (30-я), Денис Зернов (38-я), Роман Канцеров (41-я).

Счёт в серии стал 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.

Ранее ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость.