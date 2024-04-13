«Автомобилист» победил «Металлург» и снова сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
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Игра в Екатеринбурге завершилась со счётом 5:3.
В составе победителей шайбы забросили Никита Трямкин (пятая минута), Артём Каштанов (26-я), Алексей Макеев (27-я), Денис Баранцев (31-я), Стефан Да Коста (37-я).
В составе «Магнитки» отличились Данила Юров (30-я), Денис Зернов (38-я), Роман Канцеров (41-я).
Счёт в серии стал 3-3. Следующий матч команды проведут 15 апреля в Магнитогорске.
Ранее ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость.