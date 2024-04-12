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Ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость

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Заслуженный тренер России и бывший вратарь санкт-петербургского СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, почему красно-синие регулярно выражают недовольство работой судейского корпуса Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ветеран СКА заявил, что клуб не может терпеть несправедливость
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«СКА слишком часто жалуется на всё подряд? Понимаете, нельзя не реагировать на несправедливость. Если вас будут «поливать», как в случае с комментаторами, неправильно судить, как в случае с решениями арбитров, вы наверняка дадите «ответку». Скажете: ребята, ну сколько можно! Здесь то же самое: если клуб не отвечает, значит, ему наплевать на свой имидж», — заявил он.

Некоторое время назад ветераны армейского клуба написали письмо, направленное в адрес руководителей КХЛ. В нём экс-игроки СКА сетовали на плохое судейство в матчах с участием красно-синих.

В текущем сезоне КХЛ подопечные Романа Ротенберга покинули розыгрыш плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии. 

Ранее СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ.

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