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СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ

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Руководство петербургского СКА обратилось к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором выразило недовольство работой комментаторов на КХЛ ТВ.
СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации «Чемпионата», клуб возмутила в том числе работа Андрея Юртаева во время матча 1/2 финала Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где он критиковал кадровую политику петербуржцев.

По мнению руководства СКА, пресс-служба лиги также безответственно относится к комментариям в соцсетях.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тыс. рублей.

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