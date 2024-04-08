СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ

Руководство петербургского СКА обратилось к председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко и президенту КХЛ Алексею Морозову с письмом, в котором выразило недовольство работой комментаторов на КХЛ ТВ.

По информации «Чемпионата», клуб возмутила в том числе работа Андрея Юртаева во время матча 1/2 финала Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где он критиковал кадровую политику петербуржцев.

По мнению руководства СКА, пресс-служба лиги также безответственно относится к комментариям в соцсетях.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Романа Ротенберга на 500 тыс. рублей.