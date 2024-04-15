Разин — о победе над «Автомобилистом»: хорошо, что для «Металлурга» состоялся «матч жизни»
- РИА Новости
«Хорошо, что для нас состоялся «матч жизни». Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли», — сказал Разин в эфире «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 3:2.
Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Металлурга». Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Локомотивом». Финальная серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.
Ранее КХЛ объявила дату старта сезона-2024/25.