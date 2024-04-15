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Разин — о победе над «Автомобилистом»: хорошо, что для «Металлурга» состоялся «матч жизни»

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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в седьмого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ.
Разин — о победе над «Автомобилистом»: хорошо, что для «Металлурга» состоялся «матч жизни»
  • РИА Новости

«Хорошо, что для нас состоялся «матч жизни». Я считаю, что сегодня мы лучше соперника играли, немного концовку испортили, но хорошо, что выстояли», — сказал Разин в эфире «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу «Металлурга». Таким образом, команда вышла в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Локомотивом». Финальная серия стартует 18 апреля в Магнитогорске.

Ранее КХЛ объявила дату старта сезона-2024/25.

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