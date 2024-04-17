СЭ: капитан «Металлурга» Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний хоккеист не сможет помочь своей команде из-за травмы.
Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» начнётся завтра, 18 апреля, в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.
Магнитогорский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Гагарина, в то время как ярославцы ещё не поднимали над головой заветный трофей.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.