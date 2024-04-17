СЭ: капитан «Металлурга» Яковлев пропустит старт финала Кубка Гагарина

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев не сможет принять участие в первом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний хоккеист не сможет помочь своей команде из-за травмы.

Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» начнётся завтра, 18 апреля, в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.

Магнитогорский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Гагарина, в то время как ярославцы ещё не поднимали над головой заветный трофей.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.