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«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

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Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своём льду одержали победу над соперниками из ярославского «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Андрея Разина.

Первые два периода голов зрителям не принесли — они увидели дебютную заброшенную шайбу только в третьем отрезке игры.

Сначала на 43-й минуте гостей точным броском вывел вперёд Максим Берёзкин, однако уже на 46-й Никита Михайлис восстановил паритет.

За 1 минуту 44 секунды до конца основного времени матча форвард команды хозяев Алексей Петунин установил окончательный счёт. 

Стоит отметить, что магнитогорцы существенно перебросали своего соперника: 33-21 по броскам в створ ворот. 

Ранее сообщалось, что «Металлург» и «Локомотив» обменялись первыми голами в финале Кубка Гагарина за 135 секунд.

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