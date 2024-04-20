Безумная развязка: «Металлург» второй раз обыграл «Локо» в финале Кубка Гагарина благодаря отменённому в концовке голу

«Металлург» одержал победу над «Локомотивом» во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Денис Зернов, отличившийся на 21-й секунде третьего периода. При этом ещё в первом игровом отрезке арбитры не засчитали шайбу защитника «Магнитки» Алексея Маклюкова, а в самой концовке отменили взятие ворот в исполнении форварда железнодорожников Георгия Иванова из-за паса рукой.

Перед стартом финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» многие считали фаворитом. Однако поражение от «Металлурга» в первом матче заставило несколько иначе взглянуть на расстановку сил в этом противостоянии. Так, в преддверии второго букмекеры по-прежнему отдавали предпочтение ярославцам, но разница в коэффициентах была уже не такая большая. Причиной тому был не только успех магнитогорцев двухдневной давности, но и отсутствие в заявке железнодорожников получившего повреждение Максима Шалунова. Помимо него, в составе не оказалось и Ивана Чеховича, а заменить их предстояло Ярославу Лихачёву и Даниилу Тесанову, на двоих набравшим два очка в нынешнем розыгрыше плей-офф.

И с ходу стало заметно, что «Локомотив» занервничал — то ли из-за недавнего поражения, то ли из-за отсутствия на льду одного из лидеров. Но уже за первые четыре минуты гости заработали два малых штрафа — столько же, сколько за всю предыдущую встречу. На 48-й секунде за подножку был удалён Мартин Гернат, а чуть позднее последовало наказание за нарушение численного состава. Однако «Магнитка» напомнила, почему входит в пятёрку худших команд Кубка Гагарина по реализации лишнего и не воспользовалась предоставленными возможностями. Правда, во второй раз хозяева провели в большинстве лишь 34 секунды — за задержку «отдыхать» отправился Робин Пресс.

Но на этом всё не закончилось. Вплоть до конца отрезка между соперниками периодически возникали стычки, чуть было не приводившие к массовым потасовкам. При этом самый резонансный эпизод произошёл у ворот Даниила Исаева. На 14-й минуте Алексей Маклюков дальним броском застал врасплох вратаря «Локомотива» и открыл счёт, но Игорь Никитин запросил видеопросмотр и был прав. Как постановили арбитры, при входе в зону Никита Михайлис угодил в офсайд, дав арбитрам основания для отмены гола.

Тем не менее положение дел на льду оставалось прежним как в концовке первого, так и начале второго периода. «Локомотив» продолжал дарить «Металлургу» один шанс отличиться за другим, но тот упрямо упускал их. Несдержанность Александра Елесина и того же Герната осталась безнаказанной, более того — по-настоящему опасных моментов у ворот Исаева создано не было. Да, хозяева легко заходили в зону при игре 5 × 4, но растянуть оборону и вывести партнёра на убойную позицию не удавалось. Железнодорожники же использовали любую возможность рвануть в контратаку и дважды чуть не преуспели. Но сначала Максим Берёзкин, а потом и Георгий Иванов не забили импровизированные буллиты.

Казалось, «Локомотив» вот-вот накажет «Металлург» за его слабую реализацию лишнего. И за пять минут до сирены на перерыв такой шанс представился. Максим Карпов неосторожно махнул клюшкой и попал по лицу стремившемуся реабилитироваться за удаления Гернату. И Набокову пришлось серьёзно потрудиться, чтобы не позволить противнику открыть счёт. Иванов «копал» на пятаке, Александр Полунин дважды бросал с ближней дистанции, но голкипер стоял стеной. И ушёл на перерыв, имея в активе 20 сейвов — на пять больше, чем у визави.

Как часто бывает в спорте, всё сложилось вопреки логике. Несмотря на проблемы с дисциплиной, «Локомотив» больше заслуживал гола, но уже на 21-й секунде третьего периода откровенно «уснул» в чужой зоне и пропустил молниеносный контрвыпад. Денис Зернов на скорости прорвался к воротам, эффектным финтом увёл за собой защитников и отправил шайбу аккурат в дальний угол. Исаев потерял створ и оказался бессилен. А форвард «Металлурга» с 11 голами укрепился на первом месте в гонке снайперов плей-офф.

По логике вещей после этого давление на ворота Набокова должно было достигнуть максимума, а работы у вратаря — прибавиться. Но на деле всё вышло иначе. «Металлург» здорово защищался и сумел минимизировать число опасных эпизодов в своей зоне, а сам неоднократно умудрялся ловить соперника на встречных курсах. Удвоить преимущество мог и Зернов, и выходившие два в одного Михайлис с Валерием Ореховым, и проводивший свой 750-й матч в КХЛ Максим Карпов. Но либо Исаев выручал, либо последний пас выходил неточным.

«Локомотив» сумел организовать подобие навала лишь на последних минутах. И даже мог сыграть в большинстве, но судьи отменили удаление Макара Хабарова. По их мнению, попадание по лицу соперника не заслуживало штрафа, ведь произошло в результате попытки хоккеиста отдать передачу, а не защитного действия. Тем обиднее, что за несколько секунд до этого Никитин специально взял тайм-аут, в ходе которого объяснял подопечным, как действовать в формате 6 × 4. Тренер ироничной улыбкой отреагировал на вердикт арбитров.

Но настоящее потрясение ждало его впереди. В самой концовке «Локомотив» всё же выпустил на лёд шестого полевого и устроил штурм ворот Набокова. На пятаке разгорелась настоящая бойня, а за считаные доли секунды до сирены голкипера всё же застали врасплох. Иванов оказался самым расторопным на пятаке и не дал Илье оформить четвёртый сухарь в нынешнем плей-офф. Однако в дело вновь вмешались судьи.

Изначально они собирались удостовериться, что шайба пересекла линию до окончания основного времени встречи, но потом заметили любопытный нюанс. Примерно за десять секунд до этого многострадальный Гернат крагой обработал шайбу на синей линии и прокинул себе на ход, но тут же оказался под давлением оппонента. В результате её принял его партнёр по «Локомотиву», а это уже можно было трактовать как пас рукой.

Обсуждение длилось долго, но судейская бригада всё же определила нарушение правил и отменила гол. А на ещё одно чудо у ярославцев не хватило ни времени, ни эмоций. «Металлург» взял верх и одержал вторую победу в финальной серии Кубка Гагарина.