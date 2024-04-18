Ларионов рассказал, что убрал токсичных людей из «Торпедо» во время сезона КХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, как его команда справлялась с трудностями во время сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Специалист отметил, что его команда идёт несколько иным путём, нежели другие команды лиги.

«Мы не покупаем игроков, а развиваем. Новые имена дают надежду, что мы многие вещи делаем правильно. Были небольшие проблемы по ходу сезона, внесли коррективы, убрали токсичных людей из команды. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали», — сказал наставник «Торпедо» на пресс-конференции по итогам сезона, трансляция которой проводилась на YouTube-канале клуба.

В текущем сезоне КХЛ нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф — СКА Романа Ротенберга оказался сильнее в серии со счётом 4:1.

Ранее Ларионов заявлял, что разочарован вылетом «Торпедо» из Кубка Гагарина.





