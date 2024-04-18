Тренер «Локо» заявил, что главное — соответствовать скорости и уровню соперника
- РИА Новости
«Факт, что мы плохо играли два периода. В третьем периоде мы вышли на скорости «Магнитки». И игра сразу выровнялась. Хоть разбирай, хоть не разбирай соперника, нужно соответствовать скорости и уровню соперника», — передаёт слова Никитина Sport24.
Также специалист отметил, что у форварда его команды Максима Шалунова повреждение, степень тяжести которого покажет завтрашнее обследрование.
Первый матч финальной серии Кубка Гагарина завершился со счётом 2:1 в пользу магнитогорцев.
Ранее сообщалось, что «Металлург» и «Локомотив» обменялись первыми голами в финале Кубка Гагарина за 135 секунд.