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Тренер «Локо» заявил, что главное — соответствовать скорости и уровню соперника

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Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» в первом матче финала Кубка Гагарина.
Тренер «Локо» заявил, что главное — соответствовать скорости и уровню соперника
  • РИА Новости

«Факт, что мы плохо играли два периода. В третьем периоде мы вышли на скорости «Магнитки». И игра сразу выровнялась. Хоть разбирай, хоть не разбирай соперника, нужно соответствовать скорости и уровню соперника», — передаёт слова Никитина Sport24.

Также специалист отметил, что у форварда его команды Максима Шалунова повреждение, степень тяжести которого покажет завтрашнее обследрование.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина завершился со счётом 2:1 в пользу магнитогорцев.

Ранее сообщалось, что «Металлург» и «Локомотив» обменялись первыми голами в финале Кубка Гагарина за 135 секунд.

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