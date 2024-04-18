Фетисов заявил, что сыграть за ЦСКА в 51 год его уговорили Лавров и Шойгу

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как согласился сыграть за ЦСКА официальный матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в возрасте 51 года.

«Сергей Викторович Лавров поспособствовал этому: «А что, слабо тебе сыграть?» Я ответил: «Серёж, я уже 11 лет не играл». Он сказал мне попробовать, уговорили они меня с Шойгу», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в тот день новость о его выходе на лёд была главной в мире.

Фетисов сыграл в матче с санкт-петербургским СКА в 2009 году. Позже пресс-служба лиги сообщала, что ветеран армейского клуба вызвался помочь команде, которая испытывала дефицит защитников из-за травм.

Ранее Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу МОК при встрече.