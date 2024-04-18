Фетисов заявил, что припечатал бы к борту главу МОК при встрече

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, какие действия предпринял бы при встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

4 апреля глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сказала, что никогда не пожмёт руку Томасу Баху.

«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов. (Смеётся.) Вопрос философский. Олимпийская хартия — документ, который подтверждает более чем столетнюю историю развития спорта... Она гласит, что политики на Играх быть не должно. Томас Бах — сам олимпийский чемпион», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.