Вяльбе: для меня Томас Бах — реальная мразь
- РИА Новости
«Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».
Она также отметила, что отец главы МОК «стрелял в русских» во время войны 1941—1945 годов.
По её словам, Бах больше не является для неё рукопожатным человеком.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.