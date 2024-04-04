Вяльбе: для меня Томас Бах — реальная мразь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в интервью пранкерам Вовану и Лексусу.

«Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Она также отметила, что отец главы МОК «стрелял в русских» во время войны 1941—1945 годов.

По её словам, Бах больше не является для неё рукопожатным человеком.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.