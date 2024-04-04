RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: для меня Томас Бах — реальная мразь

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в интервью пранкерам Вовану и Лексусу.
Вяльбе: для меня Томас Бах — реальная мразь
  • РИА Новости

«Для меня Томас Бах после этого реальная мразь. Больше ничего сказать не могу. Теперь я не уважаю его и как олимпийского чемпиона», — сказала Вяльбе «Матч ТВ».

Она также отметила, что отец главы МОК «стрелял в русских» во время войны 1941—1945 годов.

По её словам, Бах больше не является для неё рукопожатным человеком.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить