Агент Гусева сообщил о переговорах по новому контракту с «Динамо»

Юрий Николаев, агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева, высказался о будущем своего клиента.

«Пока не могу комментировать, что у него происходит на той стороне. А так, мы в диалоге с «Динамо», переговоры с ними ведутся», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Матч ТВ», Гусев продлит контракт с «Динамо».

31-летний нападающий принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав 89 очков (23 гола + 66 результативных передач) и установил новый рекорд КХЛ по результативности.

Ранее сообщалось, что капитан хоккейного «Динамо» перейдёт в «Спартак».