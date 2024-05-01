Кожевников — о переходе Миронова в «Спартак»: это усиление
- РИА Новости
«Это усиление для «Спартака». Считаю, что его брали, чтобы усилить состав, значит, есть хорошие идеи по его использованию. Игрок достаточно квалифицированный. Будем ожидать лучшего сезона. Им нужно усиливать защиту, вот и идёт усиление», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком будет рассчитано до 31 мая 2026 года.
По условиям соглашения хоккеист заработает более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
В регулярном сезоне-2023/24 чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл за бело-голубых 66 матчей, в которых набрал 21 (5 + 16) очко.
Ранее рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры.