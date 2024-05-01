Кожевников — о переходе Миронова в «Спартак»: это усиление

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход защитника «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак».

«Это усиление для «Спартака». Считаю, что его брали, чтобы усилить состав, значит, есть хорошие идеи по его использованию. Игрок достаточно квалифицированный. Будем ожидать лучшего сезона. Им нужно усиливать защиту, вот и идёт усиление», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком будет рассчитано до 31 мая 2026 года.

По условиям соглашения хоккеист заработает более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В регулярном сезоне-2023/24 чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл за бело-голубых 66 матчей, в которых набрал 21 (5 + 16) очко.

Ранее рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры.