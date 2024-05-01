RT в Telegram
Подпишись

Кожевников — о переходе Миронова в «Спартак»: это усиление

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход защитника «Динамо» Андрея Миронова в «Спартак».
Кожевников — о переходе Миронова в «Спартак»: это усиление
  • РИА Новости

«Это усиление для «Спартака». Считаю, что его брали, чтобы усилить состав, значит, есть хорошие идеи по его использованию. Игрок достаточно квалифицированный. Будем ожидать лучшего сезона. Им нужно усиливать защиту, вот и идёт усиление», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с игроком будет рассчитано до 31 мая 2026 года.

По условиям соглашения хоккеист заработает более 40 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В регулярном сезоне-2023/24 чемпионата Континентальной хоккейной лиги 29-летний защитник провёл за бело-голубых 66 матчей, в которых набрал 21 (5 + 16) очко.

Ранее рекордсмен КХЛ по числу матчей Бирюков объявил о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить