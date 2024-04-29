«Матч ТВ»: Гребёнкин в текущем сезоне не будет выступать за «Торонто» из‑за травмы

Российский нападающий Никита Гребенкин не сможет принять участие в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» из-за повреждения.

Как сообщает «Матч ТВ», форвард не будет выступать за «Торонто» в нынешнем сезоне, потому что в плей‑офф КХЛ играл с травмой, и ему нужно время на восстановление.

Накануне «Металлург» расторг контракт с нападающим, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Гребёнкин провёл за «Металлург» 90 матчей и набрал 46 (22 + 24) очков по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в КГ.