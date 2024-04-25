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Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в КГ

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Президент России Владимир Путин поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в финале Кубка Гагарина 2024 года.
Путин не смог связаться с президентом «Металлурга» после победы клуба в КГ
  • РИА Новости

«Виктор Филиппович, поздравляю вас с победой. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — цитирует Путина РИА Новости.

24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Столько же раз главный трофей брали «Ак Барс» (2009, 2010 и 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).

Ранее Евгений Малкин поздравил родной «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина в клубной истории.

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