Епанчинцев назначен главным тренером клуба КХЛ «Сибирь»

Российский специалист Вадим Епанчинцев и хоккейный клуб «Сибирь» подписали трудовое соглашение.

Как сообщается на сайте «Сибири», контракт с 48-летним специалистом рассчитан на два года.

В сезоне-2022/23 тренер возглавлял клуб ВХЛ «Югра» из Ханты-Мансийска, с которым дошёл до полуфинала Кубка Петрова.

Напомним, что «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на десятом месте в таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

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