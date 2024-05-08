Болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии
- РИА Новости
«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.
Напомним, что мировое первенство пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии. IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Роман Ротенберг заявил, что сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место.