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Болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии

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Международная федерация хоккея (IIHF) запретила демонстрацию российского и белорусского флагов на матчах чемпионата мира 2024 года.
Болельщикам запретили посещать матчи ЧМ по хоккею с флагами России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Во время турнира на матчах будут разрешены национальные флаги только стран — участниц чемпионата», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Напомним, что мировое первенство пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии. IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место.

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