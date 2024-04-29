Ротенберг: сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах национальной команды на чемпионате мира по хоккею.

На какое место сборная России могла бы рассчитывать на чемпионате мира? Только первое место. Других задач у нас не было и не будет. Иначе нет смысла», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии.

IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Ротенберг заявил, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР.