Ротенберг: сборная России на чемпионате мира рассчитывала бы только на первое место
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На какое место сборная России могла бы рассчитывать на чемпионате мира? Только первое место. Других задач у нас не было и не будет. Иначе нет смысла», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира пройдёт с 10 по 26 мая в Чехии.
IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Ротенберг заявил, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР.