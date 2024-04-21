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Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР

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Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поделился мнением о потенциальном выходе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР).
Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам Ротенберга, такой шаг лиги может привести к её нелегитимности в глазах Международной федерации хоккея, и кроме этого ни на что не повлияет. 

«NHL и AHL получили от Международной федерации хоккея статус легитимности, то есть они де-юре входят в систему IIHF. В нашей ситуации наш отказ от этой легитимности будет сравним с тем, что мы из одной двери выходим, к этому человеку заходим из другой двери и просим дать нам легитимный статус. Поверьте мне, нам ничего не дадут и наша лига станет нелегитимной по отношению ко всему», — сказал Ротенберг в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что данный вопрос является крайне серьёзным и требует детального анализа.

Текущее соглашение между двумя российскими хоккейными организациями истекает в следующем году. На данный момент КХЛ имеет статус Открытого чемпионата России.

6 марта появилась информация, что КХЛ осенью 2023 года разработала проект изменений в федеральный закон о спорте РФ с целью выйти из-под эгиды ФХР и IIHF.

Ранее сообщалось, что вице-президент КХЛ высказался о возможном выходе лиги из-под эгиды ФХР.

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