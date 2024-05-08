«Россия 25» перед матчем со сборной Белоруссии в Туле посетит парад Победы

Хоккеисты и тренерский штаб команды «Россия 25» планируют посетить парад, посвящённый Дню Победы.

«Российская команда посетит утром в Туле парад, посвящённый Дню Победы», — приводит слова пресс-службы ФХР ТАСС.

Игра между «Россией 25» и сборной Белоруссией пройдёт в Ледовом дворце 9 мая. Начало в 17:30 мск.

Напомним, что команда под руководством Романа Ротенберга одержала победы во всех прошедших матчах на турнире в Астане «Россия 25» обыграла сборную Казахстана — 1:0 — и разгромила соперников из Белоруссии со счётом 6:0. 6 мая в Омске «Россия 25» победила национальную команду Белорусии со счётом 4:0.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру голкипера Артемия Плешкова в матче с Белоруссией.