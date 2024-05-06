Ротенберг высоко оценил игру вратаря Плешкова в матче с Белоруссией

Главный тренер сборной «Россия 25» и санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал игру голкипера Артемия Плешкова в матче с Белоруссией.

«Артемий именно играет в воротах, а не стоит. Он делает всё возможное, чтобы не пропустить. Когда вратарь видит броски, то ему невозможно забить. Артемий — молодец. Уверен, что мы продолжим играть так же», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Игра в Омске на «Джи-Драйв Арене» завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков, Максим Соркин, дубль оформил Арсений Грицюк. Плешков провёл свой третий матч за «Россию 25» на ноль.

Следующий матч команды «Россия 25» состоится 9 мая в Туле.

Ранее Ротенберг поделился мнением о теоретических шансах национальной команды на чемпионате мира по хоккею.