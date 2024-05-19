RT в Telegram
Подпишись

Защитник «Чикаго» Зайцев: организация в КХЛ стала немного выше, скорости растут

Короткая ссылка
Защитник «Чикаго» Никита Зайцев оценил прогресс Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Знаете, хоккей в КХЛ сильно изменился, стал гораздо быстрее. Это ещё и от площадок зависит. Сама организация в КХЛ стала немного выше. Скорости растут, и саму игру приятно смотреть», — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Зайцева с клубом истекает 30 июня. В нынешнем сезоне он набрал семь (2 + 5) очков в 32 матчах за «Чикаго» в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Зайцев может вернуться из НХЛ в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить