Защитник «Чикаго» Зайцев: организация в КХЛ стала немного выше, скорости растут

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев оценил прогресс Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Знаете, хоккей в КХЛ сильно изменился, стал гораздо быстрее. Это ещё и от площадок зависит. Сама организация в КХЛ стала немного выше. Скорости растут, и саму игру приятно смотреть», — приводит слова Зайцева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Зайцева с клубом истекает 30 июня. В нынешнем сезоне он набрал семь (2 + 5) очков в 32 матчах за «Чикаго» в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Зайцев может вернуться из НХЛ в КХЛ.