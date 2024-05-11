Эффектная точка: сборная «Россия 25» завершила Большой тур победой над командой Белоруссии в Минске

Сборная «Россия 25» на выезде обыграла национальную команду Белоруссии в заключительном матче Большого тура. Вмещающая более 15 тыс. зрителей «Минск Арена» приняла хозяев впервые с 2016 года и практически собрала аншлаг. При поддержке трибун подопечные Дмитрия Квартальнова дали бой фавориту. В стартовом периоде они пропустили дважды, но сумели восстановить равновесие. Переломить ход противостояния гостям помог Василий Глотов: сначала капитан реализовал большинство, а затем отдал результативный пас на Арсения Грицюка. А совершившего несколько эффектных сейвов Артемия Плешкова признали MVP серии.

Хоккейной сборной «Россия 25» предстояло завершить Большой тур выездным матчем с Белоруссией. И пусть соседи уступили в трёх предыдущих встречах и лишились шансов на завоевание трофея, они горели желанием взять реванш в домашних стенах. Да и «Минск Арена», способная принять более 15 тыс. зрителей, оказалась заполнена практически до отказа. Это неудивительно, ведь местная национальная команда в связи с отстранением от международных соревнований редко привозит сильных соперников из других стран.

Показательно, что организаторы выбрали именно этот дворец, где обычно проводит игры КХЛ «Динамо», а не менее вместительную «Чижовка Арену». «Минск Арена» приняла матч сборной впервые с сентября 2016-го. И местные болельщики не скрывали восторга от происходящего.

«Честно говоря, впечатления просто бомбезные. Смотришь и насыщаешься положительными эмоциями, энергетикой. Насколько бурные аплодисменты прозвучали в честь как одной, так и другой команды. Буря. Смотришь и радуешься. Для наших же хоккеистов это прежде всего огромный опыт», — отметил один из поклонников хозяев в разговоре с RT.

Болельщики сборной Белоруссии — о матче с Россией

К слову, противостояния в Минске в рамках прошлогоднего Большого тура получились для подопечных Романа Ротенберга непростыми. Тогда они сначала с огромным трудом взяли верх, забросив победную шайбу за 65 секунд до финальной сирены, а затем и вовсе уступили.

На руку белорусам оказалась и травма одного из ведущих хоккеистов в составе соперника — Захара Бардакова. А вот Валентин Зыков, несмотря на полученное в предыдущей встрече в Туле повреждение, в заявку попал. На последнем же рубеже вновь появился Артемий Плешков, проведший всю серию от звонка до звонка. Таким образом, основной вратарь СКА Никита Серебряков опять остался в резерве.

Соперники, напротив, значительно усилили состав. В частности, добавилось сразу четыре защитника: Владислав Колячонок, выступающий за «Аризону» в НХЛ, обладатели Кубка Гагарина Данила Паливко и Владислав Ерёменко, а также Степан Фальковский из СКА. Плюс подключили нападающих местного «Динамо» Валентина Демченко и Ивана Секерина.

Матч действительно начался для гостей непросто. Белорусы с ходу завладели инициативой и принялись вести осаду чужих ворот. Помогло им и раннее удаление Николая Полякова за задержку соперника клюшкой. Подопечные Дмитрия Квартальнова окончательно прижали россиян к воротам. Но выше всяких похвал действовал Плешков, который выручил партнёров в целом ряде эпизодов. У гостей же и в равных составах не получалось ничего.

Переломить ситуацию неожиданно удалось в очередном меньшинстве, когда на скамейку штрафников отправился Артур Тянулин. Максим Джиошвили совершил перехват в чужой зоне, убежал на рандеву с Максимом Лубским и легко перехитрил его, отметившись голом во второй встрече подряд. Открыв счёт, фаворит обрёл уверенность в себе и вскоре увеличил отрыв. Классную позиционную атаку броском в дальнюю девятку завершил Виталий Абрамов. Единственной ложкой дёгтя для гостей стала шайба Александра Скоренова за семь секунд до перерыва.

Однако это придало хозяевам уверенности в себе. После небольшой паузы игра пошла на встречных курсах с приблизительно равным количеством шансов. Чего стоит хотя бы выход Виктора Бовбеля на рандеву с Плешковым. Вратарь действовал идеально, вовремя перекрыв низ и парировав бросок щитком. Однако на экваторе противостояния белорусы с третьей попытки реализовали большинство. И сделал это свежий Фальковский. Вратарь не смог среагировать на его могучий щелчок, поскольку оказался закрыт Максимом Сушко.

Россияне отреагировали на это как подобает гранду и быстро переломили ход матча. Причём повёл за собой хоккеистов Василий Глотов. Сначала капитан отличился в неравных составах неожиданным броском из левого круга в ближний угол. А затем выполнил идеальную передачу от левого борта на Арсения Грицюка, и тому оставалось лишь подставить клюшку. Более того, вскоре последний оформил дубль, но, посмотрев повтор, судьи отменили гол из-за офсайда.

К чести дружины Квартальнова, она до самого конца пыталась спастись и активно шла вперёд. Но Плешков отказался больше пропускать. Да и другие отечественные хоккеисты действовали предельно надёжно, не оставляя свободных зон. Даже если дело доходило до бросков, они, как правило, не таили в себе особой опасности. Хотя вспоминается бросок Виталия Пинчука с пятака, с которым не без труда справился голкипер. Незадолго до финальной сирены Валентин Зыков сделал подарок хозяевам, удалившись. Те сняли вратаря, но и в формате «шесть на четыре» всё равно не сумели отличиться.

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Таким образом, гости завершили Большой тур на мажорной ноте и одержали пятую победу в пяти противостояниях, четыре из которых — над Белоруссией. В отличие от прошлого года, они совсем не знали очковых потерь.

А Ротенберг назвал главной задачей коллектива — доказать, что он достоин выступать на ЧМ, который как раз стартовал накануне. Отрадно, что серия товарищеских встреч открыла и новые имена. Плешков, в минувшем сезоне в основном игравший в ВХЛ, пропустил всего четыре шайбы и был признан MVP турнира.

«Мы одержали пять побед подряд, но такая задача и стояла: доказать, что мы достойны выступать на ЧМ. Мы это сделали. Благодарю каждого исполнителя и каждый клуб, который отпустил спортсменов в расположение сборной. О ней сейчас много говорят, она — на слуху. При этом обе команды достойны играть на первенстве планеты, вместе мы победим», — заявил он на пресс-конференции.

Ключевой же целью на ближайшее время специалист считает как раз возвращение на чемпионат мира. По его мнению, это может произойти уже в следующем году.

«Мы хотим играть с участниками группы А чемпионата мира. Азербайджан или Турция в качестве новых соперников? Конечно, готовы сыграть с каждым, хоть с сомалийскими пиратами, но в чём смысл противостоять, например, сборной Кувейта, которая уступает со счётом 0:60?» — добавил Ротенберг.