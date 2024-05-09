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Ротенберг: Плешков не хочет вообще пропускать, он не соглашается

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о вратаре команды Артемии Плешкове.
Ротенберг: Плешков не хочет вообще пропускать, он не соглашается
  • РИА Новости

«Он просто не хочет вообще пропускать, он не соглашается. Пропустили две. Плохо отработали в обороне. А он такой человек, который не хочет проигрывать и пропускать. Это как единоборства. Он играющий вратарь, он не стоит в воротах, а именно играет. Куда ему можно бросить и забить? Вышел бы он, если не возможность установить рекорд? Мы играем на победу. У нас все вратари сильные. От них в современном хоккее многое зависит. Ты можешь всю игру отыграть в чужой зоне и пропустить в контратаке», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян. Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25». Его сухая серия составила 188 минут и 25 секунд.

Сообщалось, что Плешков установил абсолютный рекорд продолжительности «сухой» серии в дебютных матчах за национальную команду.

Ранее Ротенберг заявил, что команда не могла проиграть в матче Большого тура в День Победы.

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