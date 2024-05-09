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Ротенберг: 9 мая вся страна ждала победы «России 25» и мы не могли проиграть

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что команда не могла проиграть в матче Большого тура в День Победы.
Ротенберг: 9 мая вся страна ждала победы «России 25» и мы не могли проиграть
  • РИА Новости

«9 мая вся страна ждала победы. И мы не могли проиграть. А напротив — сильный соперник, под руководством сильного штаба», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Но он также отметил, что игроки немного перегорели в первом периоде.

«Мы увидели в первом периоде, что давление со стороны всей страны сказалось. Ребята были скованны. А сопернику надо отдать должное. Парни играли самоотверженно, в первом периоде выигрывали борьбу, чего раньше не было. Но дальше реализовали свои моменты. Не всё получилось, но одержали важную победу. Очень хотели сегодня выиграть. И болельщикам огромная благодарность. Каждую игру у нас полные трибуны. А следующая встреча будет ещё интереснее».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.

Следующая игра состоится в Минске 11 мая в 17:10 мск.

Ранее Ротенберг прокомментировал победу над Белоруссией.

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