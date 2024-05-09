Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Белоруссией в матче Большого тура, который прошёл в Туле.

«Понимали, что соперник будет максимально заряженным. Тяжёлая игра. У нас люди получали переломы. Выбивали зубы, кровь. Не понимаю судей вообще. Они судят удивительно. В Казахстане были судьи уровня чемпионата мира и судили по правилам ЧМ. Грязи не было. Сегодня, видимо, давление сказалось. Тяжело играть в такой день. Видимо, судьям тоже тяжело работать. Надеемся, в будущем судейство будет лучше.

Серию выиграли, но тем важнее будет выиграть последнюю игру и завершить турне в хорошем настроении. Будет полна «Минск Арена», но постараемся завершить на мажорной ноте. Мы достигли результата и подвели команду к общему знаменателю. 9 мая было тяжело играть. Порой в этот день проигрывали даже уступающим в классе соперникам. И кровь была пролита, как в хоккее должно быть. Но грязь надо убирать. Когда такое происходит, у нас падают рейтинги, люди уходят с трибун», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Он также добавил, что самое главное — чтобы было честное судейство в каждой игре.

«Получается, в Казахстане оно лучше? Повторюсь, видимо, 9 мая им был сложно. Все смотрели по телевизору. Даже не знаю фамилии этих рефери. Надо убрать эти зацепы, когда по трое человек висят. Смысл нам платить зарплаты. Судейство не предвзятое, просто уровень не тот. Выходит, хоккеист получил перелом, а судья-то — нет. Он должен быть ответственным за такие вещи», — заявил Ротенберг.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян. Предыдущие игра завершились победами над белорусами со счётом 4:0 и 6:0.

Следующая игра состоится в Минске 11 мая в 17:10 мск.

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