Квартальнов — о поражении Белоруссии от «России 25»: где-то не хватило опыта, мы уступаем в борьбе

Главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от команды «Россия 25» в матче, который прошёл в Туле.

«Было хорошее начало с нашей стороны. Потом не успевали, нахватали удалений. Всё-таки сборная России во всех компонентах играла здорово. Могли зацепиться. Но удаление Ковгорени на четыре минуты на старте третьего периода сломало нам игру.

Где-то не хватило опыта. Здорово, что распечатали Артемия Плешкова. Нам надо ещё действовать поживее. Наша стыковая борьба смотрится удручающе, мы уступаем в борьбе. Шайба у нас, а потом у соперника уже. Мы не контролируем её, а только бегаем за ней», — заявил Квартальнов на пресс-конференции.

Он также отметил, что не назвал бы эту игру лучшей в рамках Большого тура.

«Но начало было хорошее. А так нас запирают в зоне, а мы не успеваем сменяться. Дальняя лавка, и защитники просто не успевают смениться. Надо отдать должное соперникам».

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.

Предыдущие игры завершились поражением белорусов со счётом 0:4 и 0:6.

Ранее сообщалось, что Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25».