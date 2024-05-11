«Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура
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Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк. У белорусов шайбы забросили Александр Скоренов и Степан Фальковский.
Россия не проигрывает пять матчей подряд — команда побеждала в играх со сборной Белоруссии (4:0, 6:0 и 6:2) и Казахстаном (1:0).
Лучшим игроком всего турнира стал вратарь российской команды Артемий Плешков.
Ранее Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле.