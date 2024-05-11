RT в Telegram
Подпишись

«Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура

Короткая ссылка
Сборная «Россия 25» победила команду Белоруссии в рамках Большого тура.
«Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура
  • Gettyimages.ru

Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк. У белорусов шайбы забросили Александр Скоренов и Степан Фальковский.

Россия не проигрывает пять матчей подряд — команда побеждала в играх со сборной Белоруссии (4:0, 6:0 и 6:2) и Казахстаном (1:0).

Лучшим игроком всего турнира стал вратарь российской команды Артемий Плешков.

Ранее Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить