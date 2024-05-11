«Россия 25» одержала победу над Белоруссией в заключительном матче Большого тура

Сборная «Россия 25» победила команду Белоруссии в рамках Большого тура.

Встреча, проходившая в Минске, завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Максим Джиошвили, Виталий Абрамов, Василий Глотов и Арсений Грицюк. У белорусов шайбы забросили Александр Скоренов и Степан Фальковский.

Россия не проигрывает пять матчей подряд — команда побеждала в играх со сборной Белоруссии (4:0, 6:0 и 6:2) и Казахстаном (1:0).

Лучшим игроком всего турнира стал вратарь российской команды Артемий Плешков.

Ранее Ротенберг раскритиковал работу судей в матче «России 25» с Белоруссией в Туле.