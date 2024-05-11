Серебряков — об отсутствии практики в матчах Большого тура сборной «Россия 25»: лучше задать вопрос тренерам

Вратарь СКА Никита Серебряков высказался об отсутствии практики в матчах Большого тура сборной «Россия 25».

«Лучше задать этот вопрос тренерам. Я получил приглашение в национальную команду и приехал в её расположение. Остаётся делать свою работу. Самое главное, мы одерживаем победы. Точно также не знаю, сыграю ли в заключительном противостоянии серии с Белоруссией в Минске. Но с Романом Борисовичем мой статус предварительно не обсуждали», — сказал он в интервью RT.

Ранее Серебряков назвал визит на парад в честь Дня Победы в Туле эмоциональным моментом.