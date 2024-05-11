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Серебряков назвал визит на парад в честь Дня Победы в Туле эмоциональным моментом

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Вратарь сборной России по хоккею и СКА Никита Серебряков поделился впечатлениями от парада Победы в Туле.

«К сожалению, сейчас мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Но любовь к хоккею и своей сборной в стране по-прежнему сильна. Нас всегда великолепно принимают, где бы ни играли. Остаётся только сказать «спасибо». А в Туле ещё и удалось попасть на торжественный парад в честь Дня победы. Это был эмоциональный и потрясающий момент. Понравилось всем», — заявил он RT.

Ранее сообщалось, что два очка Никиты Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».

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