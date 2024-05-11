«Поставлю себе наивысший балл»: Серебряков — о дебютном сезоне в СКА, Большом туре сборной и лучших вратарях КХЛ
- РИА Новости
— Как вам атмосфера на арене в Туле? С одной стороны, она совсем небольшая. С другой, болельщики заполнили трибуны до отказа.
— Отлично. Нельзя не отметить, что свободных мест не было совсем. Поверьте, именно в таких маленьких компактных ледовых дворцах акустика всегда потрясающая. Ощущение, будто болеют громче. Мне арена очень понравилась — уютная и тёплая. Хочу поблагодарить каждого человека, который поддерживал нас. Получился настоящий праздник.
— Удивляет, как много людей ходит на сборную «Россия 25». В Омске собралось 12 тыс.
— К сожалению, сейчас мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Но любовь к хоккею и своей сборной в стране по-прежнему сильна. Нас всегда великолепно принимают, где бы ни играли. Остаётся только сказать «спасибо». А в Туле ещё и удалось попасть на торжественный парад в честь Дня победы. Это был эмоциональный и потрясающий момент. Понравилось всем.
— Казалось, на Большой тур вас вызвали в качестве основного вратаря, но на льду вы пока не появлялись. Был какой-то разговор на этот счёт с тренерским штабом?
— Лучше задать этот вопрос тренерам. Я получил приглашение в национальную команду и приехал в её расположение. Остаётся делать свою работу. Самое главное, мы одерживаем победы. Точно так же не знаю, сыграю ли в заключительном противостоянии серии с Белоруссией в Минске. Но с Романом Борисовичем мой статус предварительно не обсуждали.
— Как оцените дебютный сезон в составе СКА?
— На пятёрку. Признаться, сам переход в команду получился эмоционально непростым. Много всего в жизни изменилось, не только связанного с хоккеем. Но я сделал шаг вперёд, поэтому и поставлю себе наивысший балл. В целом сезон провёл отлично и быстро влился, пусть, как и любому новичку, потребовалось время. Я доволен собой.
— Насколько тяжело было адаптироваться к коллективу? Всё-таки раньше вы защищали цвета скромного «Адмирала», а теперь выступаете за гранд, ставящий перед собой максимальные задачи.
— Понятно, что система немного иная. Уровень повыше, требования другие. Но и я не молодой парень, а опытный 28-летний голкипер. За плечами уже имелся немалый багаж. Пожалуй, непросто было перестроиться именно с игровой точки зрения, ведь СКА пропагандирует атакующий хоккей. Ещё требовалось притереться к партнёрам, поскольку много времени на тренировки не оставалось. Где-то за месяц поняли друг друга. Дальше всё складывалось неплохо. Мы набрали ход, но, к сожалению, смазали плей-офф. Плюс, нельзя забывать о чисто бытовых моментах. Нужно было переехать с семьёй и быстро обжить новую квартиру.
— Чисто психологически тяжело, когда тебе могут за матч нанести 15 бросков, и ты не имеешь права на ошибку? Во Владивостоке-то постоянно приходилось находиться в тонусе.
— Не вижу в этом ничего сложного. Больше критики? Поверьте, если пропущу необязательную шайбу, сам себе устрою взбучку. Бывает, тебя просто разрывают в выходах два в одного или три в одного. Всё-таки КХЛ — лига высокого уровня. Повторюсь, я — опытный и не зацикливаюсь как на критике, так и на похвале. Просто выхожу на лёд и выполняю свою работу. На давление не обращаю внимание.
— Осенью до конца не было понятно, отправитесь вы в СКА или нет, из-за чего почти не появлялись на льду.
— Скажу честно, пришлось тяжело. Я ведь вдобавок получил травму и толком даже не мог отвлечься от происходящего. Хотелось погрузиться в игру, но не имел такой возможности. Рад, что расстались с руководством и тренерами «Адмирала» в хороших отношениях. Благодарен им за пройденный совместный путь и за то, что в итоге отпустили. Во Владивостоке ведь могли сказать твёрдое нет. Благодарен за всё, что там для меня сделали. До сих пор слежу за командой и поддерживаю её. С ребятами тоже остаёмся на связи. Более того, родители продолжают переживать за коллектив.
— Чем удивил вас Ротенберг в совместной работе?
— В первую очередь, он отличный мотиватор. По ходу сезона мы в СКА обкатывали нашу систему, а Роман Борисович объяснял, как играть. Но в работу вратарей он вообще не лез, поэтому выделить какие-то детали сложно. Безусловно, мне помогло безболезненно влиться присутствие в штабе Юрия Ключникова, с которым вместе трудились ещё в «Адмирале». Мы уже понимаем друг друга с полуслова.
— С момента вылета петербуржцев из Кубка Гагарина прошло больше месяца. Сейчас, когда эмоции улеглись, можете выделить причины неудачи.
— Банально не хватило голов. Вспомните первые три матча с «Автомобилистом». Мы ведь забросили всего четыре шайбы. Это очень мало. Может, где-то не хватило человека на пятаке, нацеленности на чужие ворота. В четвёртой-пятой встречах дела пошли на лад. Вынудили оппонентов пропускать чаще. Николаю Заварухину даже приходилось менять Евгения Аликина. При этом не думали, что со счёта 0:3 спастись нереально. Оценивали ситуацию следующим образом: есть следующее противостояние и в нём необходимо брать верх.
— СКА неоднократно жаловался на арбитров. Команду действительно засуживали?
— Не мне отвечать на этот вопрос. Мы просто старались демонстрировать свой хоккей и не обращали внимание на посторонние вещи. Я вратарь, и мне тяжело оценивать уровень судейства. Моя задача — шайбу ловить.
— В пятом матче с «Автомобилистом» при счёте 4:2 в пользу петербуржцев произошёл спорный эпизод. Алексей Бывальцев выскочил один на один, но вы успели выбить у него шайбу. Однако далее нападающий врезался коньками в вашу клюшку и упал. Последовало удаление, и екатеринбуржцы в большинстве сократили отставание. До сих пор считаете то решение рефери ошибкой?
— Честно, уже по десять раз меняют трактовки моментов. Поэтому я сам немного запутался. Нет толку мусолить данный эпизод. Всё равно он не стал ключевым. Нельзя сказать, что СКА вылетел из-за того вердикта арбитра. Всем всё объяснили. Не вижу смысла в этом ковыряться. Повторюсь, не прошли дальше мы точно не из-за судейства. Дальше тренерский штаб сделает выводы. В следующем сезоне всё будет намного лучше.
— Как повлиял на команду переезд на «СКА-Арену»? Ротенберг в конце прошлого года призывал не торопиться.
— Опять же, мы ничего не решали. Нам сказали: переезжаем, и мы повиновались. Но в новом дворце для нас сделали всё возможное, чтобы чувствовали себя максимально комфортно. За это благодарны персоналу. Поверьте мне, была проведена огромная работа. Всё равно потихоньку обживаем её.
— Почему на новой арене играть сложнее? Площадка ведь такого же размера.
— Во-первых, поменялся свет. Во-вторых, лёд. Другие борта. Мелочей тут нет. Ну и, конечно, есть разница играть при 11 тысячах зрителей или 21-й.
— Зато на «СКА-Арене» удалось встретиться с Владимиром Путиным.
— Эмоции от данного события остались самые потрясающие. Какие ещё могут быть? Очень благодарны президенту за визит. Лично с ним поговорить не удалось, Владимир Владимирович пообщался со всеми. Признаюсь, гордость распирала.
— Назовите тройку лучших вратарей минувшего сезона КХЛ.
— Илья Набоков, Даниил Исаев и, пожалуй, я.
— В чём секрет успеха Набокова? Он дебютировал в Кубке Гагарина и сразу помог «Металлургу» завоевать трофей.
— Не могу сказать, что его игра удивила. Вообще после вылета СКА не следил за оставшимися матчами плей-офф. Чего там смотреть? Мне своего хоккея хватило. Просто поехал отдыхать и перезагружаться. Но Илья молодец. И Андрей Разин проделал потрясающую работу. Магнитогорцы просто красавцы и добились успеха именно командой. Взлёт Набокова не был бы возможен без доверия тренера. На молодого голкипера сделали ставку, и тот не подвёл. Когда в тебя верят наставник и партнёры, ты будешь давать результат. Да и посмотрите, сколько шайб они все вместе на себя поймали. Прямо ощущалось, что на льду единый коллектив.
- В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф
- СКА оспорит в суде штраф, наложенный КХЛ на Медведева за критику судей
- Ротенберг — о судейской реформе КХЛ: лучше спросить об этом Медведева
- Ротенберг высоко оценил игру вратаря Плешкова в матче с Белоруссией
- Ротенберг: 9 мая вся страна ждала победы «России 25» и мы не могли проиграть