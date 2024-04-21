Ротенберг — о судейской реформе КХЛ: лучше спросить об этом Медведева

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос касательно судейской реформы КХЛ.

«Этим вопросом занимается Александр Иванович Медведев, лучше спросить об этом его. Не хочу, чтобы меня оштрафовали», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

26 марта Медведев заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона.

Некоторое время назад ветераны армейского клуба написали письмо, направленное в адрес руководителей КХЛ. В нём экс-игроки СКА сетовали на плохое судейство в матчах с участием красно-синих.

В текущем сезоне КХЛ подопечные Романа Ротенберга покинули розыгрыш плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив «Автомобилисту» со счётом 1:4 в серии.

Ранее СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ.