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Ротенберг — о судейской реформе КХЛ: лучше спросить об этом Медведева

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопрос касательно судейской реформы КХЛ.

«Этим вопросом занимается Александр Иванович Медведев, лучше спросить об этом его. Не хочу, чтобы меня оштрафовали», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

26 марта Медведев заявил, что СКА сталкивается с сомнительными решениями и предвзятым судейством на протяжении всего сезона. 

Некоторое время назад ветераны армейского клуба написали письмо, направленное в адрес руководителей КХЛ. В нём экс-игроки СКА сетовали на плохое судейство в матчах с участием красно-синих.

В текущем сезоне КХЛ подопечные Романа Ротенберга покинули розыгрыш плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив «Автомобилисту» со счётом 1:4 в серии. 

Ранее СКА выразил недовольство работой комментаторов КХЛ ТВ.

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