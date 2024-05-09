«Россия 25» выиграла четвёртый матч в рамках Большого тура

«Россия 25» победила команду Белоруссии в рамках Большого тура сборной.

Встреча, проходившая в Туле, завершилась со счётом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Максим Джиошвили, Василий Глотов, Иван Выдренков, Максим Соркин, Сергей Толчинский, Прохор Полтапов. У белорусов отличились Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

Россия не проигрывает четыре матча подряд — команда побеждала в играх со сборной Белоруссии (4:0 и 6:0) и Казахстаном (1:0).

Следующая игра состоится в Минске 11 мая в 17:10 мск.

Ранее сообщалось, что Плешков впервые пропустил за сборную «Россия 25».