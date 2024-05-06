Дубль Грицюка и сухарь Плешкова: сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии в Омске

Хоккейная сборная «Россия 25» в Омске одержала уверенную победу над национальной командой Белоруссии в рамках Большого тура. Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответные шайбы, а дубль оформил воспитанник «Авангарда» Арсений Грицюк. Главным героем встречи стал вратарь Артемий Плешков. Он не только отразил все 35 бросков в створ, но и оформил третий сухарь подряд. Главный тренер россиян Роман Ротенберг похвалил подопечных за самоотдачу и особо выделил атмосферу на заполненной до отказа арене.

Заняв первое место на турнире Qazaqstan Hockey Open в Астане и по разу обыграв хозяев и команду Белоруссии, сборная «Россия 25» вернулась на родину, чтобы провести ещё три матча с подопечными Дмитрия Квартальнова. Первый из них проходил в Омске. В прошлом году тур отечественной национальной команды обошёл город.

Зато теперь он впервые в истории принял игру сборной. Неудивительно, что на новой «Джи-Драйв-Арене» буквально яблоку было негде упасть. Как и обещал главный тренер хозяев Роман Ротенберг, свободных кресел практически не осталось. Более того, по заверению посетившего встречу губернатора Омской области Виталия Хоценко, на матч приглашали приехать и президента Белоруссии Александра Лукашенко, но тот не смог найти время в своём графике.

«У нас одна из лучших команд в России и точно самые лучшие болельщики, лучшая арена в стране, а то и в мире. Отдельные слова благодарности Владиславу Третьяку за предложение провести в Омске матч сборной. Это очень символично, ведь прежде на нашей земле она не играла. Омичи думали, что закончили сезон, но он продолжился», — обратился к зрителям губернатор.

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Поприветствовал собравшихся и руководитель ФХР Владислав Третьяк.

«Вы же видите, здесь ни одного лишнего билетика не найти. Это важно и для сборной Белоруссии, и для наших молодых ребят. Тут настоящий праздник сегодня. Я, как спортсмен, знаю, насколько важно выходить на лёд при полных трибунах, тебя захватывает эта энергия», — поделился впечатлениями Третьяк.

В свою очередь, гости намеревались испортить праздник соперникам и взять реванш за унизительный разгром в Казахстане (0:6). Что касается составов, то Ротенберг произвёл три рокировки. Свой шанс получили хоккеисты СКА Максим Федотов, Сергей Толчинский и Андрей Чивилёв. А на последнем рубеже опять расположился молодой Артемий Плешков, ни разу не пропустивший в Астане.

Белорусы начали игру достаточно смело. В первых же сменах они понеслись вперёд и попытались застать фаворита врасплох. Отчасти это получилось: вратарю несколько раз пришлось вступать в игру. В одном из эпизодов он, только распластавшись в шпагате, не позволил нападающему затолкать шайбу в сетку.

Однако стоило россиянам немного увеличить темп, как разница в классе стала заметна невооружённым взглядом. Уже на четвёртой минуте счёт открыл Захар Бардаков. Причём основную работу за него выполнил Виталий Абрамов, продравшийся от лицевой и выполнивший отменный прострел на дальнюю штангу. А на экваторе периода воспитанник местного «Авангарда» Арсений Грицюк застал врасплох Алексея Снытко неожиданным броском после выигранного Василием Глотовым вбрасывания. Более того, форвард СКА вполне мог оформить дубль ещё до перерыва, но не реализовал выход один на один.

Во втором отрезке «избиение» продолжилось. Подопечные Ротенберга стали действовать ещё быстрее и стремились запирать оппонентов в их зоне, не позволяя проводить смены. Не успели хоккеисты вернуться на лёд, как Грицюк в большинстве всё же огорчил Снытко во второй раз, удачно сыграв на добивании.

«Он и пять мог забить, значит, есть над чем работать. Я уже говорил, что нам нужны герои, и мы находим этих героев. Ребята выходят на новый уровень, бьются за страну», — порадовался за подопечного Ротенберг.

А чуть позже Иван Выдренков вынудил вратаря капитулировать выстрелом со средней дистанции благодаря рикошету от Максима Соркина. Гости периодически организовывали собственные контрвыпады, но Плешков не желал прерывать сухую серию. А когда он оказывался бессилен, на помощь приходила фортуна. Например, Сергей Кузнецов угодил в перекладину.

Заключительный период, по сути, превратился в пустую формальность и стал бенефисом голкиперов. В составе белорусов великолепно проявил себя Максим Лубский, заменивший Снытко сразу после четвёртой пропущенной шайбы. Страж ворот «Гомеля» воспользовался шансом, так и не позволив огорчить себя отечественным звёздам. Особенно запомнился выход россиян трое в одного. Федотов вполне мог ассистировать партнёру, но пожадничал и не сумел перехитрить вратаря.

Не дал пробить себя и невероятный Плешков. Артемий продолжал действовать в высшей степени надёжно и в общей сложности совершил 35 сейвов, продлив свою сухую серию до трёх противостояний. Крайне любопытно, доверит ему Ротенберг место в основе и на встречу с Белоруссией в Туле 9 мая или всё же выпустит Никиту Серебрякова. К слову, действия Плешкова отметил сам Третьяк.

«Прекрасно играет, уверенно. Два матча, которые он провёл в Астане, показали, что он в прекрасной форме. Молодец. Дай бог ему удачи, мы видим неплохие задатки у этого молодого парня», — похвалил его легендарный вратарь.

Ротенберг же в качестве одной из причин успеха Плешкова назвал самоотверженность партнёров, которые отрабатывают в обороне и выполняют задание тренерского штаба.

«Он именно играет, а не стоит. И творит всё возможное, чтобы не пропустить вообще. Но стоит отметить и действия в защите: ребята возвращаются, помогают и делают всё возможное, чтобы голкипер видел броски. А если он их видит, забить ему невозможно. Каждый делает свою работу: и защитники, и нападающие, и вратарь», — подчеркнул специалист.

Сам 21-летний Плешков признался, что старается просто выполнять свою работу и не задумывается о рекордах.

«Если не буду думать об этом, будет гораздо проще. Стараюсь не зацикливаться на таких вещах. Главное — побеждать. Ребята старались мне помогать, я видел практически все броски. Парни играют умно, с головой, спасибо им за помощь. Рад, что смог установить достижение, но это не главное. Конечно, я не ожидал, что буду играть все три матча: после сборов в Новогорске мне только сказали, что начну серию. Потом дали две игры. С перелётами тяжело восстанавливаться, но стараюсь справляться», — заявил Плешков.

Главное, отечественная команда удачно начала домашнюю серию, а в рамках майского Большого тура одержала третью победу подряд с общим счётом 11:0. Ротенберг же отдельно выделил атмосферу на трибунах.

«Хотел бы отметить энергетику на арене. До слёз, как люди болеют, непередаваемое ощущение. На клубном уровне такого не может быть, только на уровне сборной включаются подобные эмоции. Все бились на пределе и хотели проявить лучшие качества. Для каждого мечта — выступать за национальную команду. В преддверии инаугурации президента РФ нам важно было победить. В то же время самое важное — следующий матч 9 мая. Надо обязательно брать верх в этой игре», — подвёл итоги специалист.