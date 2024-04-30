Игры с Белоруссией и Казахстаном, аншлаги на трибунах и юные таланты в составе: чем интересно турне сборной России

В начале мая сборная «Россия 25» проведёт пять матчей в рамках товарищеского турне. Сначала она на выезде померится силами с Казахстаном, а затем четырежды скрестит клюшки с Белоруссией: в Астане, Омске, Туле и Минске. Главный тренер национальной команды Роман Ротенберг пообещал, что обе домашние встречи соберут аншлаг. Помимо 20 хоккеистов из системы СКА, специалист включил в заявку несколько молодых талантов, в том числе защитника ЦСКА Егора Брютова и вратаря «Югры» Егора Заврагина, выбранного под 87-м номером на последнем драфте НХЛ.

«Важно доказать игрой, что мы заслуживаем выступать на первенстве планеты»

Майское турне сборной «Россия 25», похоже, постепенно становится своеобразной заменой чемпионата мира. В условиях санкций российским хоккеистам представилась возможность приблизительно в те же сроки получить практику на международном уровне. А главное, данные встречи вызывают огромный интерес у болельщиков.

Турне будет организовано во второй раз, и его формат по сравнению с прошлым годом претерпел небольшие изменения. Теперь подопечные Романа Ротенберга проведут почти вдвое меньше матчей — пять против девяти. Сначала они отправятся в Астану, где 2 мая сойдутся со сборной Казахстана, для которой это будет важный этап подготовки к стартующему позднее ЧМ в Чехии. Ротенберг признал, что ему очень интересно проверить себя на таком уровне.

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«Это будет очень серьёзный матч. У них мотивация, а нам важно победить каждого участника чемпионата мира и доказать игрой, что мы заслуживаем выступать на первенстве планеты. Именно хоккеем — мы не говорим о политике», — заявил специалист.

Затем там же его дружина 4 мая сойдётся с Белоруссией. Наконец, данные коллективы ещё трижды проэкзаменуют друг друга: 6-го — в Омске, 9-го — в Туле и 11-го — в Минске. При этом подготовку к турне сборная начала загодя — ещё 22 апреля в Новогорске.

В преддверии контрольных противостояний болельщики активно обсуждали, насколько они вообще интересны самим хоккеистам, уставшим после тяжёлого сезона. Те заверили, что у них не возникнет проблем с мотивацией. Так, основной вратарь СКА Никита Серебряков подчеркнул, что всегда с радостью возвращается в сборную.

«У всех есть амбиции. К сожалению, мы живём в такое время, когда не можем выступать на международных турнирах. Но я всё равно говорю «спасибо» руководству за то, что делают всё для нашего возвращения, проводя подобные старты», — цитирует голкипера «Советский Спорт».

Ещё ёмче высказался форвард ЦСКА Прохор Полтапов. Он отметил, что поскольку московские армейцы вылетели из плей-офф КХЛ в стартовом раунде, все успели прийти в себя.

«Если говорить про участие в турне, это ведь хоккей, и неважно, когда проводятся матчи: май, июнь, июль или август. Нужно получать удовольствие и наслаждение. У нас весь тренерский штаб, специалисты по физподготовке, массажисты и персонал помогают в восстановлении. У меня вообще не было и мысли уйти в отпуск. Чем бы я тогда занимался?» — подытожил нападающий.

В свою очередь, президент ФХР Владислав Третьяк главной задачей назвал поиск молодых талантов.

«Для нас очень важно, когда мы не участвуем в Олимпиадах и ЧМ, посмотреть, кто же наши будущие звёздочки. Поэтому мы хотели, чтобы именно в этой команде собрались ребята, которые уже проделали большой путь или же проходят его, лидеры своих коллективов и молодые», — объяснил руководитель.

Ротенберг пообещал, что его подопечные продемонстрируют яркий, атакующий хоккей с постоянным контролем шайбы, большим количеством моментов у чужих ворот и голов.

Чего точно стоит ждать от турне — аншлагов в двух городах страны. В прошлом году организация матчей за пределами Москвы и Санкт-Петербурга полностью себя оправдала. На этот раз встречи примут Омск и Тула. Можно не сомневаться, на аренах опять не останется свободных мест, особенно в Туле, где нет своей команды КХЛ.

«Хотим установить рекорды по рейтингам. Мы видели в КХЛ низкие рейтинги финалов и с этим не согласны. Будут полные трибуны в каждом городе, как и в прошлом году. На Россию собираются люди — это самый главный показатель любви к сборной. Она всегда будет выше любого клуба», — пообещал Ротенберг.

«Все были готовы ехать, со всеми находились в диалоге»

Что касается состава сборной «Россия 25», наиболее широкое представительство в нём получил СКА. В окончательный список оттуда попали сразу 17 человек: вратари Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов; защитники Максим Федотов, Артём Земчёнок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков; нападающие Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьёв, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников и Андрей Чивилёв.

Наверняка компанию им составил бы один из лучших защитников КХЛ — Александр Никишин, однако он не успел восстановиться от травмы. Капитаном в его отсутствие выбрали другого исполнителя СКА — Глотова.

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«Нашивка капитана — ответственность и признание. Очень приятно. Хорошее давление, которое я люблю. Надо оправдывать этот выбор и вести команду за собой. Все ребята дружные, мы давно друг друга знаем. Представляем нашу страну. Сейчас не самое простое время. Мы рады играть конкретно с этой нашивкой и флагом. Реально рады собраться и провести какое-то время вместе, все сейчас находятся в хорошей форме и на отличном эмоциональном подъёме», — заявил Глотов.

Более того, специалист уже после публикации ростера довызвал ещё троих молодых спортсменов из СКА-1946, завоевавшего Кубок Харламова: Григория Осипова, Владислава Романова и Семёна Синяткина. К слову, их коллега Коромыслов, попавший в изначальную заявку, засветился на Кубке Первого канала в декабре, где защищал цвета команды «Звёзды и ВХЛ» и в том числе противостоял «России 25». А Романов был признан самым ценным игроком плей-офф МХЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.

«Все были готовы ехать, со всеми находились в диалоге. Но ещё раз говорю: календарь, травмы. Ребята просто выхолощены и морально, и физически. Те, кто почувствовал в себе силы приехать помочь сборной побеждать, здесь. Огромное им спасибо», — поблагодарил Ротенберг.

А по словам Третьяка, перед наставником и не стояло задачи собрать как можно более звёздный ростер.

«У нас уже был такой случай. В Санкт-Петербурге в 2000-м мы проводили ЧМ. Павел Буре забрасывал по 50 шайб, Алексей Жамнов — все в НХЛ выступали. Были звёзды, а команды не было. Уступили американцам-полупрофессионалам, Латвии, Белоруссии. 11-е место. Про такой позор даже трудно говорить. Команда у себя дома заняла 11-ю позицию. В чём секрет? Коллектива не было. Можно набрать самых-самых лучших звёзд, даже в НХЛ. Но если не будет команды и целей, не станет побед», — объяснил функционер.

Однако даже если не брать исполнителей из Северной столицы, в составе есть хоккеисты, неплохо проявившие себя в завершившемся сезоне КХЛ. Артур Тянулин вместе с Маратом Хуснутдиновым и Матвеем Мичковым тащил за собой скромный «Сочи». Сам он умудрился, защищая цвета аутсайдера, выбить 45 очков в регулярке КХЛ и стать лучшим бомбардиром южан.

Владислав Барулин во многом вынужденно занял позицию центрального форварда в «Амуре», заменив травмированного Алекса Бродхёрста, и помог хабаровчанам неожиданно пробиться в плей-офф. Дмитрий Рашевский вместе с «Динамо» завоевал Кубок Континента и часто забивал. А тройку нападающих ЦСКА (Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов) дополнительно представлять не требуется.

Кроме того, Ротенберг пригласил ряд молодых игроков из ВХЛ, например, сразу двух вратарей «Югры» — Егора Заврагина и Евгения Волохина. Примечательно, что оба в прошлом году участвовали в драфте НХЛ. Первый был выбран «Филадельфией» и получил более высокий номер (87-й). Второй обратил на себя внимание «Монреаля» (144-й). А защитник Егор Брютов считается одним из главных юных талантов ЦСКА и даже отметился в КХЛ.

«О вызове узнал из социальных сетей. Был удивлён, это стало для меня неожиданностью. После завершения сезона у нас проводились занятия, поэтому удавалось поддерживать хорошую форму», — признался хоккеист.