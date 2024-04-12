RT в Telegram
Подпишись

Фетисов: России в хоккее и космосе необходимо вернуться на позиции сверхдержавы

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о связи хоккея и космоса в России
Фетисов: России в хоккее и космосе необходимо вернуться на позиции сверхдержавы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Фетисов отметил, что главный трофей КХЛ Кубок Гагарина не случайно носит имя прославленного космонавта. 

12 апреля в России отмечают памятную дату — День космонавтики — в ознаменование первого космического полёта, совершённого Юрием Гагариным.

Ранее сборная России по пляжному футболу побывала в Центре подготовки космонавтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить