Фетисов: России в хоккее и космосе необходимо вернуться на позиции сверхдержавы
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».
Фетисов отметил, что главный трофей КХЛ Кубок Гагарина не случайно носит имя прославленного космонавта.
12 апреля в России отмечают памятную дату — День космонавтики — в ознаменование первого космического полёта, совершённого Юрием Гагариным.
Ранее сборная России по пляжному футболу побывала в Центре подготовки космонавтов.