Фетисов: России в хоккее и космосе необходимо вернуться на позиции сверхдержавы

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о связи хоккея и космоса в России

«Мы и в космосе, и в хоккее были впереди планеты всей. Нужно возвращать позиции! Еще многое надо сделать, чтобы вернуться на позиции сверхдержавы в хоккее и космосе», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Фетисов отметил, что главный трофей КХЛ Кубок Гагарина не случайно носит имя прославленного космонавта.

12 апреля в России отмечают памятную дату — День космонавтики — в ознаменование первого космического полёта, совершённого Юрием Гагариным.

Ранее сборная России по пляжному футболу побывала в Центре подготовки космонавтов.