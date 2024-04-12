Сборная России по пляжному футболу побывала в Центре подготовки космонавтов

Представители национальной пляжной команды посетили Научно-Исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Чемпионы мира по пляжному футболу Антон Шкарин, Фёдор Земсков, Андрей Новиков и Андрей Котенев, а также Амадиус Виноградов, Артём и Андрей Лукьяновы провели день в НИИ Центра подготовки космонавтов и были допущены к прохождению специальной программы подготовки.

Футболисты ознакомились с принципами работы одного из тренажёров российского сегмента МКС, освоили навыки стыковки космического корабля, научились работать в перчатках космического скафандра, предназначенного для осуществления внекорабельной деятельности, и испытали себя в роли экипажа внутри космического корабля «Союз-МС».

Помимо этого, игроки команды успешно прошли испытания и тесты на вестибулометрических стендах и крупнейшей в мире центрифуге ЦФ-18.

В рамках визита также состоялась встреча с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Рыжиковым, за плечами которого два полёта на МКС и один выход в открытый космос длительностью 6 часов 47 минут.

Ранее сообщалось, что российский экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики.