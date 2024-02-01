Фазель не знает, когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований

Фазель не знает, когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о допуске сборной России к международным турнирам.

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«Когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований? Не знаю. Надеюсь, они вернутся как можно скорее. Но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику, а чтобы говорить об Играх Будущего», — сказал Фазель.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что Фазель с большим нетерпением ждёт Кубка Гагарина.