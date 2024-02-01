Фазель не знает, когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о допуске сборной России к международным турнирам.

«Когда сборные России по хоккею допустят до международных соревнований? Не знаю. Надеюсь, они вернутся как можно скорее. Но я здесь не для того, чтобы обсуждать политику, а чтобы говорить об Играх Будущего», — сказал Фазель.

Накануне стало известно, что IIHF не допустила сборные России и Белоруссии до участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2024/25. Уточняется, что решение было принято по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что Фазель с большим нетерпением ждёт Кубка Гагарина.