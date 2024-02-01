Фазель с большим нетерпением ждёт Кубка Гагарина

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

«Я с большим нетерпением жду матчей. Мне кажется, они станут совершенно отличными от предыдущих благодаря сильнейшему подбору команд, которые поборются за Кубок Гагарина. Здесь можно назвать и СКА, и ЦСКА. «Спартак» на данный момент очень силён. Также не могу не отметить «Северсталь» и «Торпедо» во главе с моим хорошим другом Игорем Ларионовым. Выиграть способны и «Металлург» с «Локомотивом». В общем, будет очень интересно. Я жду фантастический Кубок Гагарина», — отметил он.

Ранее Фазель затруднился дать ответ, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки в НХЛ.