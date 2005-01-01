Фазель затруднился дать ответ, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки в НХЛ
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Это сложный вопрос, поскольку оба исполнителя хороши по-своему. Тяжело занять чью-то сторону в данном споре. Овечкин — это Овечкин, а Гретцки — Грецтки. Но оба — замечательные мастера. Что бы я посоветовал Александру, чтобы всё-таки установить новое достижение: «Давай! Атакуй!» (по-русски) — заявил он.
Ранее Фазель рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой.