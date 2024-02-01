Фазель: я очень люблю Валиеву, мне её жаль
Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.
«У меня появилась возможность с ней пообщаться. Я очень люблю Валиеву. Она замечательная фигуристка. Надеюсь, у неё будет возможность вернуться обратно.
Мы не обсуждали с ней это. Просто поприветствовали друг друга. Но я был в Пекине в тот момент, когда стало известно о сдаче ею положительной пробы. Могу только повторить, что мне её жаль», — сказал он.
Ранее Фазель заявил, что церемония открытия Игр Будущего произвела на него большое впечатление.