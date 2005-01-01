Фазель: церемония открытия Игр Будущего произвела на меня большое впечатление

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что в вопросе проведения Игр Будущего Россия делает первый и очень важный шаг.

«Церемония открытия Игр Будущего произвела на меня большое впечатление. Просто великолепное технологическое шоу! Мир меняется. На данный момент есть большой интерес со стороны многих стран присоединиться к мировому сообществу фиджитал‑игр. Россия делает первый и очень важный шаг!» — заявил Фазель «Матч ТВ».

Торжественная церемония открытия Игр Будущего прошла в Казани 21 февраля. Путин дал старт международному мультиспортивному турниру — это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал. До 3 марта 2 тыс. спортсменов из 107 стран будут соревноваться в 21 дисциплине за звание быть лучшими.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от посещения церемонии открытия Игр Будущего в Казани.