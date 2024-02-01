Валиева: Игры Будущего подтверждают, что Россия не изолирована

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями от посещения церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

«Это совершенно новый формат, который ещё никто не делал в мире. В соревнованиях примут участие порядка 2 тыс. атлетов из более чем 100 стран. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наша страна не изолирована от остального мира, а развивается и отлично чувствует себя на мировой арене!» — написала Валиева в Telegram-канале.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр Будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что трудно переоценить моральную поддержку со стороны президента страны Владимира Путина, оказанную Валиевой.