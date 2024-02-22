Винер: поддержка Путина имеет огромное значение для Валиевой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что трудно переоценить моральную поддержку со стороны президента страны Владимира Путина, оказанную фигуристке Камиле Валиевой.

«Такая поддержка со стороны президента нашей страны имеет огромное значение для Валиевой, это трудно переоценить», — заявила Винер РИА Новости.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр Будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что российский президент Владимир Путин посадил фигуристку Камилу Валиеву рядом на церемонии открытия Игр Будущего.