Винер: поддержка Путина имеет огромное значение для Валиевой
- РИА Новости
«Такая поддержка со стороны президента нашей страны имеет огромное значение для Валиевой, это трудно переоценить», — заявила Винер РИА Новости.
21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр Будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что российский президент Владимир Путин посадил фигуристку Камилу Валиеву рядом на церемонии открытия Игр Будущего.