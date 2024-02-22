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Винер: поддержка Путина имеет огромное значение для Валиевой

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что трудно переоценить моральную поддержку со стороны президента страны Владимира Путина, оказанную фигуристке Камиле Валиевой.
Винер: поддержка Путина имеет огромное значение для Валиевой
  • РИА Новости

«Такая поддержка со стороны президента нашей страны имеет огромное значение для Валиевой, это трудно переоценить», — заявила Винер РИА Новости.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия первого в истории фиджитал-турнира Игр Будущего, во время которой Валиева сидела по левую руку от Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства поддерживает фигуристку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что российский президент Владимир Путин посадил фигуристку Камилу Валиеву рядом на церемонии открытия Игр Будущего.

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